فن ومشاهير

حسن الرداد بصحبة إيمي ودنيا سمير غانم في العرض الخاص لـ "تحت تهديد السلاح"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم على حضور العرض الخاص لفيلم "تحت تهديد السلاح"، للفنان حسن الرداد.

العرض الخاص للعمل يقام بمشاركة صناعه وعدد من النجوم بإحدى سينمات مدينة الشيخ زايد، ومن أبرز الحضور الكاتب أيمن بهجت قمر، والفنانة ، والمنتج أحمد السبكي.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة: حسن الرداد، مي عمر، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، أحمد بدير، شيرين رضا، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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