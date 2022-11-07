عمرو عرفة يُعلق على هدفي محمد صلاح أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق المخرج عمرو عرفة، على هدفي محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي أمام فريق توتنهام بالدوري الإنجليزي.

ونشر عرفة، مقطع فيديو لهدفي صلاح بالمباراة، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "يا مفرحنا .. ربنا يسعدك يا محمد صلاح".

وحقق فريق ليفربول انتصارًا ثمينًا بقيادة نجمه المصري محمد صلاح على حساب فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف في لقاء أقيم على ملعب "توتنهام" بقمة الجولة الـ15 من منافسات بريميرليج.

وجاء هدف ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة (11)، ثم عاد "مو" ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة (40)، إلا أن هاري كين سجل هدف التقليص في الدقيقة (70).

وأصبح رصيد ليفربول 19 نقطة في المركز الثامن، في المقابل تراجع توتنهام للمركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن نيوكاسل والذي حقق الفوز الرابع تواليًا على حساب ساوثامبتون.

وكان ليفربول تلقى خسارتين في آخر جولتين على حساب نوتنجهام فورست بنتيجة (1-0)، ثم على يد فريق ليدز يونايتد بنتيجة (1-2).

تشكيل توتنهام: هوجو لوريس - إيمرسون رويال - إيريك داير - كليمنت لينجليه - بن ديفيز - ريان سيسيجنون - إيف بيسوما - رودريجو بنتانكور - بيير-إيميل هويبيرج - إيفان بيريسيتش - هاري كين.

تشكيل ليفربول: أليسون - ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا - هيرفي إليوت - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - داروين نونيز.