شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب: أحمد زكى أدى مناسك الحج وشعرت بأن فيلم "حليم" سيكون نهايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة عفاف شعيب ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدثت عفاف شعيب عن فيلم "ضد الحكومة" قائلة: "أحمد زكى هو الذي اخترنى لهذا الدور وكان بيرد جميلى معاه ومساندتي له في بدايته".

وقالت الفنانة عفاف شعيب: "أنا والفنانة هالة فؤاد استطعنا أن نقنع أحمد زكى بأن يؤدي مناسك الحج، وبالفعل قمنا بتأدية مناسك الحج، ولكن للأسف هناك بعض الناس أشاروا لأحمد زكى أن يجلس فى الفندق بعد يوم عرفة، فأنا قلت له لازم تروح منى وترمى الجمرات وتستكمل المناسك كلها".

وأضافت عفاف شعيب: "هناك من قال لي إن أحمد لم يقرأ قرآن على جبل عرفة، وإحنا فى منى قلت له يا أحمد إزاى تقعد على عرفة ولا تقرأ قرآن، فانفعل عليا وقالى خلاص أنا شيطان وزعلت منه وروحت الفندق، وبعد ما رجعنا جالى البيت وزارنى، واعتذر لى وقلت له أبعد عن ما يؤذيك من رجال أو سيدات".

واستكملت: "قبل وفاة أحمد زكى قال لى سأقدم فيلم عن حياة العندليب بعنوان "حليم"، وقلت له لا بلاش وشعرت بأن هذا الفيلم سيكون نهاية حياة أحمد زكى ولكنه أصر على تقديمه، وكنت بروح له المستشفى فى آخر أيامه بلاقى ناس فى المستشفى هو مش طايقهم، وكنت بصبره وأقول له معلش استحمل، وسمعت خبر وفاته وأنا بتكرم فى اليمن، وسادت حالة من الحزن على الشعب اليمني والتليفزيون اليمنى ذاع الخبر، وأقيم عزاء لأحمد زكى فى الفندق الذي أقيم فيه وأنا تلقيت العزاء منهم هناك .



الفنانة الكبيرة عفاف شعيب



الفنانة عفاف شعيب



عفاف شعيب