شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب: "أحمد زكى كان طيب وفيه ناس عاملوه وحش فى المعهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة عفاف شعيب ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وتحدثت عفاف شعيب عن علاقتها بالفنان أحمد زكى قائلة: أحمد زكى كان من دفعتى وكنت أشاهده بالمعهد وكان حساس جدا من أى تعليقات تضايقه".

وأضافت عفاف شعيب: "هيثم أحمد زكى وكان ينادينى بعمتو، وقالى يا عمتو بابا كاتب عنك كلام كتير فى مذكراته عن دعمك ومساندتك له".

وتابعت عفاف شعيب: "أحمد زكى كان بيصعب عليا جدا لأن بعض الناس كانت بتعامله وحش جدا فى المعهد وكان يحزن ويجلس منفردا يبكي، وأنا لاحظته وكنت دايما معاه وكان طيب وغلبان جدا وأنا كنت أراقبه حتى أعرف حكايته ودعوته للجلوس معنا، وغنى أغنية "موعود" وكان يعشق عبد الحليم وكان رائع في أدائها وكأنه عبد الحليم حافظ بيغنى".

واستطردت: "استمرت علاقة الأخوة والصداقة وفضلت أدعمه، ورشحته لمسلسل من إنتاج رياض العريان وكان وقتها نور الشريف مسافر إلى لندن وصفية العمرى اعتذرت، وتحدثت مع المخرج فخر الدين صلاح على أحمد زكى لأنى كنت مقتنعة بموهبته وأقنعت المنتج بعدما كان رافضاً".



الفنانة الكبيرة عفاف شعيب



الفنانة عفاف شعيب



عفاف شعيب