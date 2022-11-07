شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للسينما وصندوق التنمية الثقافية يقيمان صالون نجيب محفوظ بالهناجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام كل من المركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، صالون نجيب محفوظ، والذي يديره الروائي يوسف القعيد، مساء اليوم الأحد، لمناقشة رواية "اللص والكلاب" بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

جاء ذلك بحضور المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما، وعدد من السينمائيين، وبدأ الصالون بإقامة ندوة ثقافية أدارها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، بحضور الروائي يوسف القعيد، تمت خلالها مناقشة رواية اللص والكلاب مع الجمهور.

وعقب الندوة تم عرض فيلم "اللص والكلاب"، المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومن إخراج كمال الشيخ، والذي عرض للمرة الأولى عام 1962.

يذكر أن رواية "اللص والكلاب" هي رواية من أهم الأعمال التي صدرت للكاتب المشهور والأديب العالمي “نجيب محفوظ”، وهذه الرواية لاقت شهرة كبيرة في الأوساط الثقافية والعامية على حد سواء.



















