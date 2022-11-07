شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح يحتفل بالمسرح الإيطالى ورموزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للسنة الثانية على التوالي يعقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي احتفالاً خاصًا بدولة إيطاليا ويخصص يومًا إيطاليا ضمن أيام المهرجان للاحتفاء بالمسرح الإيطالي ورموزه، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي.

وجدير بالذكر أن المهرجان سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر الجارى، فى تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة المؤتمرات - الدور الثالث، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وذلك للكشف عن تفاصيل دورته السابعة المزمع إقامتها فى الفترة من 25 - 30 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يحضر المؤتمر سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفى للمهرجان، والفنان القدير محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، والدكتورة إنجي البستاوى مدير عام المهرجان،وذلك في ضيافة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة - عضو اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من كبار الفنانين وبعض النجوم المصريين المشاركين بلجان تحكيم المهرجان الدولية المختلفة أو مكرمي الدورة السابعة.

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفًا شرفيًا، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، و رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.