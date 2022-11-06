شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف وهشام ماجد وعمرو محمود ياسين يحضرون عرض فيلم "تحت تهديد السلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة أبطال فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة النجم حسن الرداد، خلال العرض الخاص المقام بإحدى سينمات 6 أكتوبر، منهم: رانيا يوسف ودينا فؤاد وهشام ماجد وعمرو محمود ياسين وعمرو عبد العزيز والشاعر تامر حسين وخالد تاج الدين ووليد سعد.

وحضر كل من: الفنان حسن الرداد والفنانة مى عمر العرض الخاص لفيلمهم "تحت تهديد السلاح" والمنتج أحمد السبكى، المقام داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور وسائل الإعلام المختلفة.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور قصة فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد، حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

يشار إلى أن نجوم فيلم "تحت تهديد السلاح" احتفلوا بعرضه من قبل في دبى بالامارات، وحضر من الأبطال كل من: حسن الرداد والمنتج أحمد السبكى، وحضر من الضيوف كل من: النجمة إيمي سمير غانم والسيناريست تامرحبيب والمخرج محمد سامى والفنانة ميساء مغربي والإعلامية مهيرة عبد العزيز والإعلامية رشا الخطيب.