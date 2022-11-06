شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "الأصلى" بطولة ريهام عبد الغفور.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المخرج أحمد حسن، تصوير أولى مشاهد مسلسل "الأصلى" بطولة النجمة ريهام عبد الغفور الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، وهو المسلسل الذى يعرض في الموسم الشتوى المقبل، من تأليف أمين جمال، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين يستعرضها الخليج 365 في السطور التالية.

وانتهى القائمون على مسلسل "الأصلى" من إبرام التعاقدات مع كل الفنانين المشاركين في بطولة العمل أمام النجمة ريهام عبد الغفور وتضم القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، أحمد سعيد عبد الغنى، منال سلامة، إيناس كامل، خالد أنور، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، كريم عبد الخالق ، نادية خيري، أحمد كشك، ميدو ماهر.

مسلسل "عائلة الأصلى" يسجل البطولة المطلقة للنجمة ريهام عبد الغفور ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.

ويعرض لريهام عبد الغفور حالياً مسلسل "الغرفة 207" المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مراد مكرم مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل منهم مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد.