شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حسن الرداد لحضور العرض الخاص لفيلمه "تحت تهديد السلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، النجم حسن الرداد إلى إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر لحضور العرض الخاص لفيلمه "تحت تهديد السلاح" كما حضر المنتج أحمد السبكى، وسط حضور الصحفيين والقنوات الفضائية.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور قصة فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

يشار إلى أن نجوم فيلم "تحت تهديد السلاح" احتفلوا بعرضه من قبل في دبى بالامارات، وحضر من الأبطال كل من، حسن الرداد والمنتج أحمد السبكى، وحضر من الضيوف كل من، النجمة إيمي سمير غانم والسيناريست تامرحبيب والمخرج محمد سامى والفنانة ميساء مغربي والاعلامية مهيرة عبد العزيز والإعلامية رشا الخطيب.