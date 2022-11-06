"جبر الخواطر"..ماذا فعل محمد رمضان مع شاب من ذوي القدرات الخاصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر النجم محمد رمضان وهو يُقبل ويحتضن شابا من ذوي القدرات الخاصة خلال تواجده بالشارع.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، واكتفى بوضع "قلب أبيض" تعليقا على الفيديو.

وظهر بالفيديو، مدى سعادة هذا الشاب من ذوي الهمم بإلتقاط الصور التذكارية مع محمد رمضان، وانضم شقيق هذا الشاب لمشاركتهما في إلتقاط الصور التذكارية.

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من الجمهور، وكان من بين التعليقات: "الحنية كلها فيك بجد وطيب وخلوق"، "كل الإحترام والتقدير"، "الله يجبر بخاطرك"، "عالمي يا رمضان والله، أنضف قلب"، "جبر الخواطر"، "ربنا يزيدك تواضع"، "ثقة في الله نجاح"، "المتواضع".

وأحيا محمد رمضان، مؤخرا حفلا غنائيا في "برج بارك" بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسافر محمد رمضان، إلى دولة الإمارات، بعد رحلة ناجحة بدولة لبنان، حصد خلالها جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية من مهرجان "موريكس دور Murex d'Or" في دورته الـ 21، التي حملت عنوان "انهض يا لبنان".

كما قام بتصوير عدد من المشاهد الخاصة بمسلسله الدرامي "العمدة" الذي يخوض بطولته، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، وشهدت مراحل التصوير التفاف الجمهور اللبناني حوله لإلتقاط الصور التذكارية.

واستغل رمضان، تواجده في لبنان أيضا، بزيارة مستشفى علاج سرطان الأطفال في بيروت بـ لبنان، والتقط صورا تذكارية مع جميع العاملين وأطفال المستشفى وتقديم الدعم لهم.

ويخوض محمد رمضان، دراما رمضان 2023 بمسلسل "العمدة" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.