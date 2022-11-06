أكرم حسني يعلق على وضع بصمته بجدار البوليفارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان أكرم حسني على وضع بصمته على جدار الشهرة في البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة للفنان أكرم حسني وهو يقوم بوضع بصمته لتنضم لجدار الشهرة بالرياض.

وكتب أكرم حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "اتشرفت بوجود بصمة يدي على جدار الشهرة في البوليفارد الرياض، شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقتك".

ويشارك الفنان أكرم حسني ضمن فعاليات موسم الرياض بمسرحية "حتى لا يطير الدكان" ويشاركه البطولة: درة، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، العمل من تأليف أمير طعيمة، وإخراج محمد أوتاكا.