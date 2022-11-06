لقاء سويدان تنشر صورا مع انتصار ونسرين أمين من أمام البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا تجمعها مع الفنانة انتصار والفنانة نسرين أمين أمام البحر من آخر جلسة تصوير صيفية.

ونشرت لقاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصيف لسه مخلصش، الصاحبات العسليات الشربات، نسرين أمين وانتصار".

يذكر أن، آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "القاتل الذي أحبني" والذي عُرض على إحدى المنصات في يناير الماضي.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ عمرو عابدين، وﺗﺄﻟﻴﻒ صلاح عربي، وبطولة النجوم: هاني رمزي، سهير رمزي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، ياسر فرج، ورانيا منصور وغيرهم.