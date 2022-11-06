نادية الجندي تكشف حقيقة صفحة تحمل اسمها على تيك توك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، إنها لا تملك أي حسابات على موقع "تيك توك"، وكشفت عن الأمر عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت نجمة الجماهير: "ليس لدي أي أكاونت رسمي على التيك توك، وهذه الصفحة لا تمت لي بأي صلة، أنا مش ضد أي حد من المعجبين يعمل صفحات ليا، لكن يجب التنويه إنها صفحة فانز ولا يتحدث بلساني".

وتابعت: "إن شاء الله سيتم إنشاء صفحة رسمية موثقة قريبا على التيك توك، وغلق أي صفحة تتحدث بلساني على أي وسيلة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وكل صفحاتي الرسمية موثقة بالعلامة الزرقاء".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020.

وشارك في بطولة مسلسل "سكر زيادة" نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة صدقي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: صبري فواز، أحمد السقا، لقاء الخميسي، محمد خميس، هنادي مهنا، بيومي فؤاد.