منة فضالي توجه رسالة لـ أحمد فهمي بمناسبة عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة لصديقها الفنان أحمد فهمي بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم الأحد 6 نوفمبر.

ونشرت منة، صورة تجمعها به، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فهمي العسل عقبال ١٠٠سنة يا صاحبي ودائما ناجح ومحقق كل أحلامك".

ويشارك الفنان أحمد فهمي في بطولة مسلسل "السفاح" الذي يتكون من 8 حلقات، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج هادي الباجوري، ويشاركه البطولة باسم سمرة وركين سعد وحنان سليمان.

فيما ينتظر فهمي، طرح فيلمه السينمائي الجديد "مستر إكس" بدور العرض، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.