جنات تطرح "يا بختي بيه" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة جنات، عن طرح أغنيتها الجديدة "يا بختي بيه"، غدا الاثنين، عبر قناتها على "يوتيوب"

ونشرت جنات، بوستر الأغنية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا بختي بيه.. أغنية مميزة بالنسبالي، فيها البهجة والرومانسية اللي بنحبها، استنوها غدا على قناتي على يوتيوب".

وشاركت جنات، متابعيها صورا من حفلها الغنائي بدار الأوبر في الإسكندرية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت جنات: "لا يمكنني الاكتفاء من جمال هذه الليلة".

يذكر أن الفنانة جنات أعربت عن سعادتها بعد إحياء حفلها الغنائي في دار الأوبرا المصرية، الإثنين الماضي، ضمن فعاليات الدورة الـ 31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي أقيم على مسرح النافورة.

واستقبلت جنات باقة من الورود من الجمهور، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، موجهة الشكر للقائمين عليه، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.