شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم دواين جونسون الجديد Black Adam يحقق 262 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Black Adam إيرادات وصلت إلى 262 مليونًا و876 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرح العمل يوم 21 أكتوبر الماضى، العمل الجديد من إنتاج شركة Warner Bros، وحقق 67 مليون دولار في العرض الافتتاحى للعمل.

وانقسمت إيرادات فيلم Black Adam بين 123 مليونًا و576 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و139 مليونا و300 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

ويذهب ذا روك، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في [DC Extended Universe]، لتحظي أول صورة للشخصية الجديدة على تفاعل كبير من قبل متابعي ذا روك.

ويشارك دواين جونسون في فيلم "Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للأبطال الخارقين، وقد حرص مؤخرا على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم، حيث نشر جونسون، صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ40 عاما، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليرحب بها، بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر إخراجه جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم Jungle Cruise.

ويقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.