شكرا لقرائتكم خبر عن خطة ذكية من توم كروز جعلت راتبه يتخطى 100 مليون دولار عن فيلمه الأخير.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من النجاح يحققها النجم توم كروز خلال الفترة الأخيرة بالجزء الثاني من فيلم Top Gun: Maverick إذ حقق العمل إيرادات وصلت إلى مليار ونصف حول العالم، وهو ما دعا مواقع أجنبية للتعرض إلى راتب توم كروز مؤكدة أن النجم الشهير الذى دخل عامه الـ 60 العام الجارى تعاقد على أن يكون راتبه 15 مليون دولار فقط.



توم كروز

وهو الرقم الذى استرعى انتباه كثيرين ممن اندهشوا حول الراتب القليل للنجم الكبير في عالم هوليود، ولكن ما لم ينتبه له هؤلاء أن هذا ليس المبلغ الذى سيحصل عليه توم كروز فقط، وإنما تعاقد على الحصول على نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات للفيلم، وهو ما يعني أن الممثل صاحب الخبرة الكبيرة سيصل أجره إلى 100 مليون دولار عن الفيلم.

على جانب آخر أكدت دونا لانجلي رئيسة شركة Universal Picture المعلومات التى تم تداولها حول صعود توم كروز للفضاء وتصوير فيلم هناك، وقالت:"إذا سارت الخطة كما نريد فسيصور الممثل توم كروز مشاهده داخل وخارج محطة الفضاء الدولية"، وأضافت أن توم كروز سيأخذنا إلى الفضاء وسيأخذ العالم كله معه.

وقالت دونا لانجلي رئيسة شركة Universal Picture إن هذا المشروع سيكون رائعا هم سيأخذون صاروخا للفضاء وسيقومون بالتصوير هناك ويأملون أن يكون توم كروز أول مدني يسير خارج محطة الفضاء الدولية، ولا تزال تفاصيل شخصية توم كروز في الفيلم غير معلنة حتى الآن، لكن قالت دونا إنه رجل سيجد نفسه هو الوحيد الذي يستطيع إنقاذ الأرض.

الفيلم من إخراج دوج ليمان وليس هذا أول عمل يجمع كروز بالمخرج دوج ليمان، فهما عملا معا من قبل فى فيلم The Edge of Tomorrow فى عام 2014، وتحدث المخرج دوج ليمان عن توم كرروز فى مقابلة له مع Deadline قائلا "توم كروز لديه هذا الحماس ليقوم بالعديد من الأدوار المختلفة والمليئة بالمخاطر ورغم كل تلك الأعمال الذى قام بها هو لايزال يملك ذلك الشغف ليقوم بتجربة المزيد".