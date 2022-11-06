شكرا لقرائتكم خبر عن علا رامى: المسرح بيتى وقدمت عليه عروض باليه وأنا عندى 9 سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة علا رامي خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 عن دورها في مسرحية "شفيقة المصرية" والتي من المقرر تقديمها على مسرح البالون خلال الفترة المقبلة، وقالت: أقدم دور الراقصة شوق والتي كانت تملك شعبية كبير في الرقص حينذاك، ولكنها لم يسلط عليها الأضواء لذلك لم تصل إلينا مثلما وصل غيرها أمثال شفيقة المصرية أو بديعة مصابني أو بمبه كشر، ولكن شوق كانت أم لكل الراقصات، وكانت تقوم بإختيار الراقصات وتدريبهم، وكانت دائما تحيي حفلات وأفراح للأوساط الراقية .

وتابعت علا رامي: وخلال فرح من الأفراح التي تحيهم شوق، رأت بنت ترقص من المعازيم وقامت باكتشافها واحتضانها وهربت البنت من أهلها وأصبحت تنادي شوق بأمي، وأضافت من حسن حظي أنهم عرضوا علي المسرحية، ووافقت عليها بعد فترة كورونا لأن خلال فترة كورونا كان هناك العديد من العروض وكنت أرفضها بسبب كورونا، وأنا أحب المسرح وبداياتي كانت مسرح فأنا خريجة المعهد العالي للباليه ورقصت علي المسرح وأنا في سن التاسعة، فالمسرح بالنسبة لي بيتي .

وأضافت: الصعوبات في العروض الغنائية الإستعراضية تكمن في كثرة عدد البروفات التي قد تمتد لشهور كثيرة، وعن علاقتها بالسوشيال ميديا قالت لم أكثر من الظهور عليها إلا إذا كنت بصدد تقديم عمل جديد فأقوم بالإعلان عنه علي صفحتي ويتناقله المواقع الإخبارية بعد ذلك ، وأنا الأن يعتبر في حالة نشاط فني، فأصور مسلسل العيلة دي والذي سيذاع علي قناة دي إم سي خلال الفترة القادمة بالإضافة لبروفات العرض .

مسرحية "شفيقة المصرية" من إخراج محمد صابر، وبطولة كل من علا رامي، محسن صبري، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، محمد حسني، هاني النابلسي، فادي خفاجة، والمطرب اكمل، تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل .