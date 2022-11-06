شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة شحتة كاريكا ويتلقى العزاء أمام منزله بالمطرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، شقيقة المطرب شحتة كاريكا، حيث نعتها الفنانة مى كساب على حسابها الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" قائلة: "البقاء لله توفيت إلى رحمة الله تعالي رباب محمد شقيقة شحتة كاريكا كانت بنت طيبة الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويجعل مرضها في ميزان حسناتها أنا كنت بحبها قوي نسألكم الفاتحة والدعاء".





وكشف المطرب شحتة كاريكا عن موعد إقامة عزاء شقيقته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "عزاء المغفور لها أختى اليوم أمام المنزل فى شارع علاء الدين متفرع من عمر المختار المطرية شكر الله سعيكم وإنا لله وإنا إليه راجعون".



عزاء شقيقة شحتة كاريكا

يذكر أن المطرب شحتة كاريكا قدم أغنية ديو مع الفنان كريم أبو زيد، تحمل اسم "إيزى إيزى" على طريقة الفيديو كليب وجدير بالذكر، والأغنية من كلمات كالوشة وألحان عطار وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومدير التصوير لمبة محمد ومن إخراج محمد العوادلى.

كما اجتمع الثنائى شحتة كاريكا والمطرب ريكو في أغنية تحمل اسم "مع السلامة كوكو" وتم طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان كاستلو، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو .