وفاة شقيقة شحتة كاريكا..والعزاء بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحلت عن عالمنا، اليوم الأحد، شقيقة الفنان شحتة كاريكا.

وأعلنت الفنانة مي كساب، خبر وفاة شقيقة شحتة، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "البقاء لله توفيت إلى رحمة الله تعالى رباب محمد شقيقة شحتة كاريكا ..كانت بنت طيبة الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويجعل مرضها في ميزان حسناتها، أنا كنت بحبها قوي نسألكم الفاتحة والدعاء".

وأعلن شحتة كاريكا، موعد عزاء شقيقته، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "عزاء المغفور لها أختي اليوم أمام المنزل في شارع علاء الدين متفرع من عمر المختار، المطرية.. شكر الله سعيكم وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن، آخر أعمال شحتة كاريكا أغنية"إيزي إيزي" التي قدمها كـ ديو مع الفنان كريم أبو زيد، على طريقة الفيديو كليب .

الأغنية من كلمات كالوشة وألحان عطار وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، والكليب من إخراج محمد العوادلي.