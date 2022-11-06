دينا الشربيني تخلع "الحذاء" في كواليس برنامج "سهرانين"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة دينا الشربيني والفنان عمر السعيد ضيفان على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، يومي الخميس والجمعة المقبلين على قناة "ON TV".

ونشر الفنان عمر السعيد مقطع فيديو من كواليس الحلقة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "الخميس والجمعة القادمين برنامج سهرانين".

وخلال الحلقة ظهرت الفنانة دينا الشربيني وهي ترقص على أغنية "بالبنط العريض"، للفنان حسين الجسمي، حيث قامت بخلع حذائها.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني تشارك رمضان المقبل 2023 بمسلسل "كامل العدد"، ويشاركها البطولة الفنان شريف سلامة، تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداث العمل في إطار لايت كوميدي، وهو مكون من 15 حلقة.

بينما آخر أعمال الفنان عمر السعيد مسلسل "قصر النيل"، بطولة الفنانة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، أحمد مجدي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج خالد مرعي.