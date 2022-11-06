هنا الزاهد تنشر فيديو طريف مع أحمد فهمي والأخير: "جبتيه منين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو يجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقالت هنا في الفيديو: "دلوقتي أنا وأحمد رايحين على الطيارة، عايز تقول إيه يا أحمد أنا كنت لذيذة في السفرية، ورد فهمي: "لذيذة لحد آخر يوم".

وردت هنا قائلة: "لا علشان أنت قليت أدبك، ولا ماقلتش أدبك"، مضيفة: "أنا بصراحة انبسطت جدا يا أحمد، وكانت سفرية ما شاء الله، كانت حلوة جدا، انبسطنا".

وقال الفنان أحمد فهمي: "كانت سفرية جامدة جدا والله، هو أنتي هتنزليها؟".

وعلقت هنا على الفيديو قائلة : "كل سنة وأنت طيب يا نصفي الثاني، ربنا يحفظك، العديد من المغامرات معا".

ومن جانبه علق الفنان أحمد فهمي على الفيديو قائلًا: "يا حلوة، جبتي الفيديو ده منين".

ويحتفل الفنان أحمد فهمي اليوم 6 نوفمبر بعيد ميلاده الـ 42.

وكان الفنان أحمد فهمي قد أعلنت انتهاء تصوير أحدث أفلامه "مستر إكس"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع "إنستجرام".

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، أمير شاهين، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسني، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبري فواز، وآخرين، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.