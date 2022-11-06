"العربية ولعت".. دعاء حكم تتعرض لـ حادث سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرضت الفنانة دعاء حكم، لحادث سيارة على الطريق الدائري اليوم، ونشرت صورة للسيارة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتبت: "الحمد لله ربنا كتبلي عمر جديد وأنقذني من حادثة موت، اتقلبت بالعربية مرتين ع الدائري والعربية ولعت كمان، لولا ستر ربنا ورحمته بابني وأهلي مكنتش هطلع سليمة أو مكنتش هطلع أصلا".

وتابعت: "ربنا وقفلي ولاد الحلال اللي فضلوا بيحاولوا يخروجني من العربية ومسيبونيش غير لما الإسعاف والشرطة جت، نفسي أشكرهم واحد واحد ربنا يجازيهم خير ويعوضهم أضعاف اللي عملوه معايا".

وأضافت: "الحادثة فكرتني إن الموت قريب مننا قوي وإن مفيش أي حاجة تستاهل نشيل همها عشان كله بيتخطف في لحظة، شكرًا لكل اللي اهتم وكل المكالمات والدعاوي الجميلة، مكنتش أعرف إنكم بتحبوني قوي كده، ربنا يخليكوا ليا وخلوا بالكم من نفسكم".

دعاء حكم شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها: "أنا بضيع يا وديع"، "الأخ الكبير"، "ورا كل باب"، "ضل راجل"، "ليالينا 80"، "ضربة معلم" وغيرها من الأعمال.