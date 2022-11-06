شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص جائزة سنوية باسم "جائزة دوارة للنقد المسرحى" باتحاد كتاب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأديب علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر عن جائزة سنوية باسم "جائزة دوارة للنقد المسرحي"، والتي تتضمن جائزتين أحدهما للدراسات باسم الدكتور عمرو دوارة، والأخرى للنقد التطبيقي باسم الناقد الكبير الراحل فؤاد دوارة.

يذكر أن المخرج والناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة كان قد خصص له اتحاد كتاب مصر ندوة لتكريمه تحت عنوان "حارس ذاكرة المسرح المصري"، وذلك بمناسبة حصوله على جائزة الدولة للتفوق في الآداب هذا العام (2022)، وقد تم تنظيم الندوة من خلال "شعبة الدراما" التي يرأسها الكاتب المسرحي والشاعر سعيد شحاتة.

يذكر أن الدكتور عمرو دوارة هو صاحب الموسوعة المتفردة " موسوعة المسرح المصري " والتي تضم البيانات الخاصة بكل العروض المسرحية والتي تشتمل على اسم العرض والفرقة المنتجة وتاريخ الإنتاج وأسماء جميع المبدعين المشاركين في تقديمه (المؤلف/ المخرج/ مصمم الديكور/ الملحن أو المؤلف الموسيقي/ مجموعة الممثلين)، وذلك بالإضافة إلى ثلاثة صور فوتوغرافية لكل عرض، وفي حالة تعذر الحصول على صور فوتوغرافية وخاصة خلال فترة البدايات الأولى (قبل عام 1915) فقد تم الاستعانة بأغلفة بعض المسرحيات أو الأفيشات الخاصة ببعض العروض ملصقات الدعاية) أو الاستعانة بالصور الشخصية للنجوم الأربعة المشاركين في بطولة العرض، كما تم أحيانا بعد ذلك – وفي أضيق الحدود - الاستعانة ببعض الصور السينمائية التي سجلت لنا ملامح وأعمال بعض نجوم المسرح الذين افتقدنا صورهم المسرحية.