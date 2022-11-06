أصالة: “بهالمسرح بحسّ إنّي ببيتي بجنّة دنيي أنا بحبها”

كتب امير فتحي في الأحد 6 نوفمبر 2022 05:53 مساءً - أعربت الفنانة السورية أصالة عن سعادتها بالحفل الذي قدمته مؤخرا في ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال 31 على مسرح النافورة بدار الأوبر ا المصرية، مشيرة إلى حبها الشديد لهذا المسرح .
نشرت أصالة مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع “انستجرام” من الحفل، وكتبت في تعليقها عليها: “فيه مسارح بيني وبينها عمر وعشرة وذكريات كتير حلوة، وبهالمسرح بالذّات بحسّ إنّي ببيتي بجنّة دنيي أنا بحبها” .
تابعت: “النّاس كتار وقراب من بعض وقراب منّي وأنا رغم الأعداد بتفاعل كأنّي عمّ غنًي بمكاني للقراب من أصحابي الّلي بيحبوا صوتي ومعلّقين بالرّوح الّلي فيه ” .
قالت: “شكراً مصر العظيمة على هالمحبّة الّلي شفت روحي منّ كلّ أوجاعها … منكم باخد شعور حلو وبردّلكم ياه غُنا مليان إمتنان وشكر وإحترام .. كنّا كلنا بدار الأوبرا شخص واحد عاش ساعات أحلى عمر بنتمنّاه” .
أضافت: “شكراً دكتور مجدي صابر على اهتمامك فيي البالغ، وشكراً دكتور جيهان مرسي على لطف تعاملك، وشكراً لسعادة الوزيرة نيفين الكيلاني وبتمنّى لّك كلّ التّوفيق” .
واختتمت أصالة: “ودائماً دارنا العظيمه ( دار الأوبرا المصرية ) في الصدارة، فهي أمّ الحضارة وسيّدة المسارح العربيّة” .
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