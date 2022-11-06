بصورة من طفولتهما .. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقه أحمد فهمي

كتب امير فتحي في الأحد 6 نوفمبر 2022 05:53 مساءً - حرص الفنان كريم فهمي على تهنئة شقيقه الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاده والذي يوافق اليوم السادس من نوفمبر .

نشر كريم فهمي صورة تجمعه بشقيقه أحمد فهمي من مرحلة الطفولة والمرحلة الحالية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” .

كتب كريم في تعليقه على الصورة ومعايدته لشقيقه: “كل سنة وانت طيب يا مستر إكس ويارب نفضل في ضهر بعض طول العمر وتفضل ناجح ومكسر الدنيا أكتر وأكتر” .