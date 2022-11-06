كتب امير فتحي في الأحد 6 نوفمبر 2022 05:53 مساءً - حرص الفنان كريم فهمي على تهنئة شقيقه الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاده والذي يوافق اليوم السادس من نوفمبر .
نشر كريم فهمي صورة تجمعه بشقيقه أحمد فهمي من مرحلة الطفولة والمرحلة الحالية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” .
كتب كريم في تعليقه على الصورة ومعايدته لشقيقه: “كل سنة وانت طيب يا مستر إكس ويارب نفضل في ضهر بعض طول العمر وتفضل ناجح ومكسر الدنيا أكتر وأكتر” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة من طفولتهما .. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد شقيقه أحمد فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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