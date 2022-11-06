شكرا لقرائتكم خبر عن هل نسي جيرو حصوله على بطاقة صفراء قبل إحتفاله بهدفه أمام سبيزيا؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت تقارير صحفية إيطالية، إحتفال النجم الفرنسي جيرو، مهاجم نادي ميلان، حيث أحرز اللاعب هدفًا قاتلًا فى مباراة سبيزيا أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإيطالي، ليقوم اللاعب بخلع قميصه ويحصل على البطاقة الصفراء الثانية، ليقوم الحكم بطرده من المباراة.

وأكدت التقارير أن أهمية هدف جيرو لفريقه وتوقيته فى إطار المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، أنسي اللاعب حصوله على بطاقة صفراء خلال مجريات المباراة، وظهر المهاجم البرتغالي لياو زميله فى الفريق متذكرًا حصول اللاعب على بطاقة صفراء، ليقوم بتحذير اللاعب من خلع قميصه ولكنه لم يتمكن من سماعه فى وسط الأجواء الجنونية من جماهير ميلانو.



جيرو يغيب عن مباراة كريمونيسي القادمة

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن مواجهة كريمونيسي المقبلة، ضمن الجولة الرابعة عشر من الكاليتشو، ليفتقد ميلان خدمات أحد أهم لاعبيه فى الآونة الأخيرة، فى الوقت الذي أكد فيه المدرب الإيطالي بيولى، المدير الفني للفريق، ثقته فى مجموعة اللاعبين الحاليين فى تعويض غياب اللاعب.



موعد مباراة ميلان وكريمونيسي المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي نادي ميلان فريق كريمونيسي يوم الثلاثاء القادم، فى الجولة ال14 من منافسات الدوري الإيطالى الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 9:45مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.