شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف لـ"الخليج 365": شقيقي في حالة صحية حرجة وعضلة القلب توقفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب نادر أبو الليف تفاصيل حالة شقيقه الصحية قائلاً: في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه أصيب بإنسداد في الرئة، وتوقف عضلة القلب، وهو في حالة حرجة مطالبًا الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل، ويتواجد في العناية المركزة بإحدى المشتشفيات بمصر الجديدة.

وطالب مؤخرًا المطرب أبو الليف الدعاء لشقيقه بعد تعرضه لأزمة صحية حيث يرقد حاليًا في العناية المركرة داخل احدى مستشفيات مصر الجديدة، وعلق قائلا: ارجوكم الدعاء لأخي فهو في أمس الحاجة للدعاء الصادق من القلب لوجه الله تعالي وربنا قادر علي تغيير الأقدار، دعوة خالصة صادقة أمانة عليكم أتوسل إليكم، دعوة لأخي بالله عليكم الدعاء من القلب بسرعة الشفاء .

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان نادر أبو الليف هي العرض المسرحى "عزيز وغالى" ويشارك في بطولته كل من الفنان علاء زينهم وهشام عبد الحميد ورانيا صالح وأحمد على وعزة المراكبي ومجدى سعيد ومن تأليف احمد عبد الله واخراج محمد السباعى .

أحداث المسرحية تدور حول رصد سلوك وحياة شاب عاش حياة مرفهة جدًا، إلا أن الظروف المحيطة أجبرته على أن يعيش حياة أخرى مختلفة تمامًا، وعلى النقيض من الحياة التي كان يعيشها في السابق، ما ساهم في تغيير سلوكياته اليومية بشكل مغاير تماما بما يتنافى مع شخصيته، وذلك في إطار عمل كوميدى.

كان المطرب نادر أبو الليف تعرض مؤخرًا لوعكة صحية شديدة بشكل مفاجئ أسفرت عن نقله لأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية ودخل على أثرها العناية المركزة لتلقي العلاج، حيث عانى من أزمة في التنفس تسببت في ضعف عضلة القلب نتج عنها أزمة قلبية.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.