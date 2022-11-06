شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تزور موطنها الهند للمرة الأولى منذ 3 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا وهي تتجول في مطار دلهي أمس السبت بينما كانت محاطة بمعجبيها، وذلك في أول زيارة لها لموطنها منذ ثلاثة سنوات مضت، وفقاً لما ذكره تقرير موقع الديلي ميل الذى أكد أن الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا عادت إلى الهند بعد قرابة ثلاث سنوات، غابت فيها عن زيارة بلدها لأسباب مختلفة أهمها جائحة COVID-19 وولادة ابنتها مالتي.



بريانكا تصل الهند

وكشفت النجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا مؤخرًا عن صورا لها بصحبه ابنتها الصغيرة مالتى، عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وظهرت فيها بريانكا شوبرا فى صور سيلفى جالسة بصحبه ابنتها، وعلقت على الصور بـ"حب ليس له مثيل"، وفى صورة أخرى ظهرت الطفلة وهى تضع قدمها على وجه والدتها.



بريانكا

وكانت قد كشفت بريانكا شوبرا من خلال تعليقها على منشور لها، تفاصيل معاناة ابنتها بعد الولادة حيث انها ولدت قبل موعدها وظلت فى العناية المركزة الخاصة بحديثى الولادة لمدة 100 يوم، وذلك بعد ولادتها من بديلة.

على جانب آخر يبدو أن النجمة الهندية بريانكا شوبرا التى تعتبر من أهم النجمات حول العالم تنشغل حالياً بأعمالها ومشاريعها الاستثمارية بجانب كونها ممثلة، إذ نشر تقرير موقع الديلى ميل لها عدة صور مؤخراً بعدما صارت واجهة لأحد البراندات، حيث حرصت على التقاط سيشن تصوير تم نشره مؤخراً.