شكرا لقرائتكم خبر عن أول ذكرى ميلاد لـ جالا فهمى بعد رحيلها.. اعتزلت الفن 19 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة جالا فهمي، فهي من مواليد 6 نوفمبر عام 1962، وهذه هي الذكرى الأولى لميلادها بعد وفاتها ورحيلها عن عالمنا في فبراير الماضي 2022 عن عمر يناهز الـ 59.

وهي ابنة المخرج أشرف فهمى حصلت على "ليسانس الآداب" من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت فى الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية فى سن مبكرة، حيث كانت لا تزال فى الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعى بعنوان "حكايات راوية وفكرى"، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح فى مجموعة الأفلام التى قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

وخلال النصف الأول من حياتها عاشت فى مدينة "سانتياجو" بدولة تشيلى، وبعدها عاشت مع الأسرة فى مدريد (إسبانيا) حتى صارت تتحدث الإسبانية كأولاد بلدها ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسى فكان من الطبيعى أن تحتل فرنسا جزءا كبيرا من حياتها، لذا فهى تتحدث الفرنسية أيضًا بطلاقة إذ إن جدتها خريجة مدارس فرنسية ولم تكن تتحدث فى البيت إلا بالفرنسية.

أصبحت ثقافتها تتنوع ما بين العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية وهى أمور ساعدتها كثيراً فنياً واجتماعياً فى التعريف وفى محاولة التقريب بين الثقافة الشرقية والغربية عن طريق أفلامها وأيضاً عن طريق المهرجانات التى تحضرها فى بلدان العالم.

ومن أشهر أفلامها: أول مرة تحب ياقلبى، جالا جالا، كلام الليل، طأطأ وريكا وكاظم بيه، بنات فى ورطة، الحب فى طابا، إعدام قاضى، وقبضة الهلالى، وكيد العوالم، أما عن مشاركاتها الدرامية فهي شاركت في: ليالى الحلمية، والوسية، ومن المسرحيات: ولعها وشعللها.

وعلى الرغم من ملامحها وأدائها المحبب لدى جمهورها، إلا أنها قررت الاعتزال والابتعاد عن الفن والمشاركات الفنية منذ أخر أعمالها "أول مرة تحب يا قلبي" عام 2003 وحتى وفاتها.

وما لا يعرفه الكثير أن الفنانة الراحلة جالا فهمي كانت متزوجة من الموسيقار الكبير عمر خيرت، كما أنها والدة ابنه الوحيد "عمر"، والتي اختارت اسمه من حبها للموسيقار عمر خيرت كما صرح عمر خيرت في أحد اللقاءات التليفزيونية.