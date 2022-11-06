شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا المسعودى زوجة أحمد فتحى فى "مندوب مبيعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة التونسية يسرا المسعودى فى فيلم "مندوب مبيعات" أمام بيومى فؤاد وأحمد فتحى، يدور فى إطار كوميدى، ويتم تصويره فى دبى، من إخراج حامد صالح، ويشارك فى بطولته إسلام إبراهيم، أحمد سعد، أيتن عامر.

وتجسد يسرا المسعودى دور "بدرية" زوجة أحمد فتحى، وهى بنت من حارة شعبية، تتعرض للتنمر، وتلاحق زوجها فى دبى بعد هروبه من مصر.

من ناحية أخرى تشارك يسرا المسعودى فى مسلسل "عوده خالتى" فى دور إيمى وهى فتاة تونسية ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعه من نجوم الخليج هدى حسين، عبد الله البلوشي، وهدى صراف، وتجسد دور فتاة تدخل عصابة لتتحول حياتها وتصبح نهايتها غير متوقعة والفيلم من إخراج محمد جمعة.

آخر ما قدمته يسرا المسعودى للسينما كان فيلم "صابر وراض" مع النجم أحمد آدم ومحسن محيى الدين ورزان مغربى ومحمد مهران، للمخرج أكرم فريد. كما شاركت فى مسلسل "القاهرة – كابول" مع النجوم طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبدالوهاب.