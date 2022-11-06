شكرا لقرائتكم خبر عن 24 عرضًا مسرحيًا فى القائمة القصيرة لمسابقة عصام السيد بمهرجان شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي عن القائمة القصيرة لمسابقة عصام السيد للعمل الأول في نسختها الرابعة، بالدورة السابعة، والتي تشكلت لجنة تحكيمها من الكاتب والناقد محمد الروبي، الفنان حمزة العيلي، المخرج ناصر عبد المنعم .

واختارت اللجنة 24 عرضًا مسرحيًا في القائمة القصيرة للمسابقة وهم: العرض المسرحي "موت معلن" إخراج محمد لطفي عثمان، والعرض المسرحي "تأثير إيجابي" إخراج علي مشعل، وعرض "قاع" إخراج "محمود محسن، والعرض المسرحي" وصول "من إخراج نادر الجوهري، وعرض "تأثير راشمون" إخراج محمد خلفاوي، وعرض "ركود" إخراج رباب كرم أحمد، وعرض "آل كرامازوف" إخراج عبد الرحمن محسن أحمد .

وعرض "الإنتهازيون لا يدخلون الجنة" إخراج عمر وفيق محمود، وعرض "أه كارميلا" إخراج أشرف علي، وعرض "ماقبل النهاية" إخراج ندي علاء الدين سيد، وعرض "خلي بالك" إخراج محمود عبد الرازق سيد، وعرض "عايز نفسي" إخراج ماركو فؤاد نعيم، وعرض لعبة الأيام "إخراج محمد عوض مدني، وعرض "دعاء الكروان" إخراج إيمان سمير عبد القادر، وعرض "المهزلة الأرضية" إخراج رضوي البحطيطي .

وكذلك عرض "القضية السالفة الذكر" إخراج مصطفي أحمد فتحي ، وعرض " رطل من اللحم "( الرجل الذي أكله الورق ) إخراج محمد الحضري ، وعرض " راشمون " إخراج محمد فريد فؤاد ، وعرض " وداعا فرانكفورت " إخراج أحمد سيد أحمد ، وعرض " في ليلة منتصف الصيف " (عزيزي بروتس ) إخراج أيمن شهاب ، وعرض " سيبيريا – مونودراما إخراج عز الدين حافظ ،وعرض " بلا عودة " إخراج بيتر سامي ، وعرض " سالب صفر " إخراج مصطفي الكرني ، وعرض " صله " إخراج أحمد علاء " .

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوى، وتنعقد دورته السابعة فى الفترة من ٢٥ - ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ ، يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء .