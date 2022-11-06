شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عوض أمام رانيا يوسف في مسرحية "قمر الغجر" على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان علاء عوض، في بطولة مسرحية "قمر الغجر" وهي مأخوذ عن مسرحية "قمر بنت الغجر" للكاتب محمود مكي، وكتابة وإخراج عمرو دوارة، وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة عادل عبده، وتقدم المسرحية من خلال الفرقة الغنائية الاستعراضية، وتقوم ببطولتها الفنانة رانيا يوسف بجانب عدد كبير من نجوم الفرقة ونجوم مسرح البالون وفرقه المختلفة.

مسرحية "قمر الغجر" تتناول كواليس حياة الغجر وعلاقتهم بمن حولهم، وتتعمق المسرحية في ذلك العالم المليء بالقصص والحكايات والذي تناولته أعمال فنية كثيرة لكن لم تتعمق فيه بالدرجة الكافية، وهو مادة خصبة لصناع الدراما لنسج قصص وحكايات رومانسية ومثيرة من داخله.

الفنان علاء عوض هو نجل الفنان الكبير الراحل محمد عوض وشقيق كل من المخرج عادل عوض، والدكتور عاطف عوض مصمم الاستعراضات الشهير، وقدم علاء عوض الكثير من الأدوار السينمائية في مرحلة الثمانينيات وأوائل التسعينات ومن أشهر أعماله في السينما: (حدوتة مصرية، الاحتياط واجب، حالة تلبس، مستر كاراتيه، المولد، صرخة نملة، عفاريت الأسفلت، يوم مر يوم حلو، تحت التهديد)، أما الدراما التليفزيونية فقد قدم: دهشة، طاقة القدر، الوسية، عائلة الأستاذ شلش، أحلام في الظهيرة، ثمن الخوف، أحلام اليقظة، أوان الورد، رحيق الفوارس، أستاذي الجليل رفقا بنا، اتنين في واحد.