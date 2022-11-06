شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مشروع "ابدأ حلمك السينما بين إيديك" بجامعات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان تامر عبد المنعم المشرف على مشروع "ابدأ حلمك .. السينما بين إيديك " عن أن المشروع سينطلق اليوم 6 نوفمبر بالجامعات وسوف نبدأ بجامعة القاهرة، و13 نوفمبر بجامعة كفر الشيخ، و20 نوفمبر بجامعة أسيوط، ثم تتوالي فيما بعد كل جامعات مصر.

وقال عبد المنعم لـ"الخليج 365" إن الفكرة الخاصة بدخول المشروع الجامعات ونشر الثقافة السينمائية هناك فكرته، وإذا نجحت وحققت الهدف منها سوف ننقلها إلي المدارس ليكون فيما بعد هناك منهج محدد يدرس بعد تنفيذ بروتوكول تعاون مع الوزارة.

جدير بالذكر أن الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمدير التنفيذي لمشروع "سينما الشعب" كان قد أكد في تصريحات سابقة أن المشروع يهدف إلى إيجاد منفذ للشباب لتقديم أعمالهم، موضحا أنه أحد المشاريع الكبرى الذي ترعاه وزارة الثقافة، والمشروعات الثقافية تجوب كافة المحافظات، لافتا إلى أنها تهدف لترسيخ العدالة الثقافية.

وأشار إلى أنه لاقى دعمًا كبيرًا للمشروع من قبل وزيرة الثقافة، مضيفا أنه يتم عرض الأفلام الحديثة في مشروع "سينما الشعب".

وذكر مدير عام الثقافة السينمائية والمدي التنفيذي لمشروع "سينما الشعب"، أن التذكرة بدأت بـ40 جنيها، وتدخلت وزيرة الثقافة وطلبت التذاكر الصباحية تكون بـ20 جنيها.