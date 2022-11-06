شكرا لقرائتكم خبر عن إد شيران يتبرع بمليون جنيه إسترلينى لتعليم الموسيقى للأطفال بعد تأثيرها فى حياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالى تبرعات المغنى البريطانى إد شيران، حوالى مليون جنيه إسترلينى لمساعدة الأطفال الصغار على تعلم الموسيقى بعد تأثيرها على حياته، بحسب حسابات جديدة لمؤسسة شيران الخيرية، حيث أرسل 500 ألف جنيه إسترلينى لمساعدة الموسيقيين الشباب الطموحين بعد أن تبرغ بمبلغ مساوى بالفعل لهذا المبلغ خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقال مصدر مقرب لصحيفة "ميرور"، "لم ينس إد أبدًا نضاله للوصول إلى القمة وتأثير الموسيقى على حياته، إنه لأمر رائع أنه يساعد بهذه الطريقة"، ويمكن للأطفال التقدم إلى المؤسسة الخيرية "سوفولك ميوزك فونديشن"، التى تعمل تحت اسم إد شيران، لتمويل الأدوات ومساحة التدريب والعربات.



إد شيران

قال إد، الذى تقدر قيمة ثروته بـ 180 مليون جنيه إسترليني: "السبب فى أننى أفعل ذلك فى سوفولك هو لأنها المنطقة التى نشأت فيها، وما زلت أعيش هنا وتعلمت الموسيقى هنا وأشعر أننى تلقيت الكثير من الدعم من المنطقة وأشعر أننى أريد تقديم بعض الدعم".

وفى سياق آخر، كشفت كاتبة فى صحيفة ديلى ميل البريطانية - فى وقت سابق - أن ساعة اليد التى ارتداها المغنى الشهير إد شيران، فى ظهوره الأخير الأسبوع الماضى، فى مهرجان فرانكفورت أوكتوبرفست، من نوع "رويال أوك" زرقاء اللون، ويبلغ ثمنها 100 ألف جنيه إسترلينى من العلامة التجارية الفاخرة Audemars Piguet.

وأكدت ديلى ميل البريطانية، أن الساعة إضافة إلى مجموعته الثمينة، التى يُشاع أن قيمتها 5.5 مليون جنيه إسترليني، وقد اعترف المغنى وكاتب الأغانى، البالغ من العمر 31 عامًا، الذى حصل على 34 مليون جنيه إسترلينى فى 2020-2021، مؤخرًا، أنه مبذر، وأنه يكسب فلس واحد، وينفق فلس مقابله فى نفس اللحظة.