شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "التاروت" يحتفلون بعيد ميلاد مى سليم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال فيلم "التاروت" بعيد ميلاد النجمة مي سليم فى كواليس العمل أثناء تصوير عدد من المشاهد في منطقة شبرامنت، وحضر كل من النجمة سمية الخشاب ورانيا يوسف ومحمد عز وعبد العزيز مخيون والمخرج إبرام نشأت.

وتجسد مى خلاله خلال الأحداث شخصية "ريهام" التي تعمل كمقدمة برامج طبخ، وصديقة للثنائي سمية الخشاب ورانيا يوسف منذ الطفولة.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في اطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشوف مدى تأثير الحادثة في حياتهن.

وكان آخر أعمال مى سليم في السينما فيلم "200 جنيه" الذى عرض العام الماضى، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وشارك في بطولته إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

وتحتفل اليوم النجمة مي سليم بعيد ميلادها بعد تألقها فى عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية والغنائية خلال الفترة المقبلة .