شكرا لقرائتكم خبر عن حفل موسيقى لفراشة الفلوت رانيا يحيى بالمسرح الصغير 10 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة الدكتورة رانيا يحيى حفلاً موسيقيًا اختارت له عنوان "حفل فلوت" وذلك يوم 10 نوفمبر 2022 الساعة الثامنة علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن الحفل تقديم عدد من الأعمال الشرقية والتى أعدتها الفنانة رانيا يحيي خصصيًا للجمهور بالإضافة إلى عدد من المقطوعات الموسيقية الوطنية، منها "أحلف بسماها" ، "ما شربتش من نيلها"، "حلوة يا بلدي" .

رانيا يحيي ملقبة بفراشة الفلوت وهى رئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمة الفنون، بجانب عضويتها بالمجلس القومى للمرأة بقرار فخامة رئيس الجمهورية، وأيضاً عضويتها بالمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة لأنشطتها الثقافية والفنية المتعددة فى الداخل والخارج، حيث مثلت بلدها فى كثير من المحافل الدولية وحصلت على كثير من الجوائز وشهادات التقدير، وطافت العديد من البلدان حاملة رسالتها ومصريتها من خلال آلتها المحببة التى تعتبرها سلاحًا موجهًا ضد الجهل والظلامية ، وتم تكريمها بعدد من المحافل الدولية، كما أقامت عددا كبيرا من الحفلات بدار الأوبرا المصرية، بقصر المانسترلي، مركز إبداع قبة الغوري، متحف أم كلثوم والمركز الثقافي الروسي.