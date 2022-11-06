شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إقبال جماهيري.. الفلامنكو الإسباني يبهر جمهور مهرجان قصر المنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط إقبال جماهيري كبير، أقيم مؤخرًا حفل ثالث من ليالي الدورة الرابعة لمهرجان جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية، بحضور البرنس عباس حلمي الثالث ونخبة من محبي الفنون الرفيعة.

قدم فريق الفلامنكو الإسباني "رينسينترو"، عرض باليه الفلامنكو، لأول مرة على أرض مصر، وذلك بمصاحبة علي عمر الفاروق عازف العود والجيتار، من خلال عمل مزج بين العزف والرقص، وذلك بدعم من السفارة الإسبانية، وشهد العرض إقبال جماهيري كبير.

وتتوالى فقرات أيام وليالي المهرجان حتى تصل إلى الليلة الأخيرة التي يحييها الفنان العالمي رمزي يسي بمشاركة السبرانو العالمية جلا حديدي وذلك بالقاعة الذهبية داخل القصر، يوم 9 نوفمبر، ويختتم بذلك مهرجان قصر المنيل فعالياته الكلاسيكية.

وكانت السوبرانو العالمية فرح ديباني قامت بإحياء فعاليات الليلة لثالثة من المهرجان الخميس الماضي، وقدمت عددا من المقطوعات الأوبرالية المشهورة باللغة الفرنسية والاسبانية، بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الصاعد أحمد فرج.



قصر المنيل للموسيقى

قصر المنيل للموسيقى