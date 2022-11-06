شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة هند متولى: "المقابلة" يهتم بالأزمات النفسية التى تقاومها السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المخرجة هند متولي بالمنافسة بفيلمها الروائي القصير "المقابلة" وذلك في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 13 حتى 22 نوفمبر الجاري.

عن الفيلم صرّحت المخرجة هند متولي "دائمًا ما كنت مهتمة بالأزمات النفسية التي تعاني منها السيدات ولا ينتبه لها المجتمع وخصوصًا حالات الاكتئاب والانتحار، فالعديد من جيل الأمهات في الفترة الحالية لا يعرف الكثير عن الأمراض النفسية وينظرون إلى الاكتئاب كأنه أمر محرج.. وأردت تسليط الضوء على هذا الموضوع في فيلمي المقابلة".

كما عبّرت سارة عبد الرحمن بطلة الفيلم عما لفت انتباهها في شخصية نادية قائلة: "ما جذبني في شخصية نادية هو إحساسها بالكبت لأنها لم تحقق شيئًا في حياتها، لذلك تقع في الحيرة بعد حصولها أخيرًا على فرصة لا تعرف متى ستتكرر مرة أخرى".



هند المتولي

وتدور أحداث الفيلم حول نادية، والتي تقع بين خيارين كلاهما صعب، الأول رعاية والدتها التي تعاني من اكتئاب انتحاري، أو حضور مقابلة عمل والتي يمكنها أن تغير حياتها وحياة أسرتها للأفضل. ويقوم ببطولة الفيلم الممثلتان سارة عبد الرحمن وهدى شحاتة، مدير تصوير كمال سامي، مونتاج باهر رشيد، مصمم الصوت مصطفى شعبان، مهندس ديكور عاصم علي، مصممة ملابس هبة حسني، تصحيح ألوان كريم ميرا، إنتاج نورا الخطيب، منتج مشارك يونس مدحت، تأليف وإخراج هند متولي.

هند متولي هي مخرجة مصرية، أكملت دراسة الإخراج بأكاديمية نيويورك للأفلام لمدة عام، كما حصلت على درجة الماجستير في الإنتاج والإخراج السينمائي من مدرسة الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا حيث ركزت على دراسة الكتابة والإخراج، وتمتلك هند متولي خلفية في التمويل وتطوير الأعمال، فهي حاصلة على درجة الماجستير في الإدارة العامة من مدرسة لندن للاقتصاد، وتعمل حاليًا كمديرة تطوير للأفلام والمسلسلات في شركتي ميم وفيلم كلينك التي أسسهما المنتج محمد حفظي، وقد خاضت هند العديد من التجارب البصرية السينمائية أثناء دراستها، ويعتبر فيلمها القصير المقابلة هو أول أعمالها الإخراجية.

نورا الخطيب هي منتجة مصرية تمتلك 14 عامًا من الخبرة في مجال الإنتاج السينمائي والوثائقي والإعلاني، أسست شركتها CAT Films، وتعمل كمساعدة إنتاج في شركة لألعاب الفيديو بولاية لوس أنجلوس، وقد حصلت نورا على درجة الماجستير في الأعمال السينمائية العالمية من مدرسة لندن للسينما، كما حصلت على منحة مؤسسة ساويرس للفنون والثقافة خلال إقامتها في لندن، وعملت خلال مشوارها الفني على العديد من الأعمال القصيرة والأفلام الوثائقية، من بينها الفيلم القصير البريطاني Tsunami، والفيلم والوثائقي الأميركي Girl Rising.