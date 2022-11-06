شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى حفلاً غنائيًا في كندا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب إيهاب توفيق، خامس حفلات جولته الغنائية في أمريكا وكندا، اليوم الأحد في مدينة فانكوفر بكندا، وذلك بعد وذلك بعد إحياء حفله الأول فى جورجيا، والثانى في كاليفورنيا، وحفله الثالث في هيوستن، وحفله الرابع في أورلاندو بولاية فلوريدا.

طرح المطرب إيهاب توفيق، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ليكى عندى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وباقى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات تانر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأغنية "ليكى عندى" هي الأغنية الثانية للفنان إيهاب توفيق فى أقل من شهر حيث طرح مؤخرا أغنية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى.

"باشا" تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكرى وألحان بينو وتوزيع مانسى.

وكان الفنان إيهاب توفيق قد أحيا حفلاً غنائيًا في لبنان، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة الصيف.