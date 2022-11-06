شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "تحت تهديد السلاح" يحقق 250 ألف جنيه إيرادات أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "تحت تهديد السلاح" إيرادات بلغت 251,679 جنيه من شباك التذاكر بدور السينما المصرية أمس السبت.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

ومن المقرر أن يحتفل حسن الرداد مع صناع فيلم "تحت تهديد السلاح" بعرضه الخاص في مصر، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، والذى ينافس وسط عدد كبير من الأفلام في دور عرض السينما.

وتدور قصة فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

يشار إلى أن نجوم فيلم "تحت تهديد السلاح" احتفلوا بعرضه من قبل في دبى بالامارات، وحضر من الأبطال كل من، حسن الرداد والمنتج أحمد السبكى، وحضر من الضيوف كل من، النجمة إيمي سمير غانم والسيناريست تامرحبيب والمخرج محمد سامى والفنانة ميساء مغربي والاعلامية مهيرة عبد العزيز والإعلامية رشا الخطيب.