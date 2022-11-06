شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تهنئ أحمد فهمى بـعيد ميلاده: نصفى الآخر وكل شيء بالنسبة لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنا الزاهد على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمى، وشاركت العديد من الصور لهما معًا من مناسبات مختلفة، وعلقت هنا الزاهد على الصور التي شاركتها عبر "ستورى" حسابها على إنستجرام: "نصفي الآخر عيد ميلاد سعيد يـاكل شيء بالنسبة لي".



ستورى هنا الزاهد

يأتى هذا فيما تواصل هنا الزاهد، دعم زوجها النجم أحمد فهمى، في مسلسه الجديد " السفاح"، وتوجيه رسالة حب وتقدير له لمجهوده في المسلسل، وكتبت هنا، عبر حسابها على إنستجرام - فى وقت سابق - "ربنا يحميك ويخليك ليا يا أطيب وأحن واحد في الدنيا ربنا معاك في مسلسلك الجديد اللي أنت تعبان فيه أوى دلوقتي وشايفاك قدامي عامل مجهود رهيب ومتأكدة أنه هيكسر الدنيا كالعادة مسلسل السفاح مستوحاه من قصة حقيقية أنا مبهورة وهتشوفوا مسلسل لأحمد مفاجأة".

ورد أحمد فهمى على رسالتها، قائلاً: "حبيبتى ربنا يخليكى ليا وانتى اللى دائما ناجحة ومكسرة الدنيا وطيبة وحنينة".



هنا الزاهد واحمد فهمى

مسلسل "السفاح" يتكون من 8 حلقات، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، من إخراج هادى الباجورى، ويضم المسلسل عددًا من الفنانين على رأسهم باسم سمرة وركين سعد وحنان سليمان.

كما انتهى النجم أحمد فهمى من تصوير فيلمه الجديد "مستر إكس"، المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، من إخراج أحمد عبد الوهاب، والذى يعد من الإفلام المنتظرة خلال الموسم السينمائى الجديد، لما يحمله من موضوع مختلف بشكل كوميدى، كما يضم 30 ضيف شرف .