شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى يطرح أغنية "وداع" بتوزيع جديد من فيلم "زمن الجدعان" لـ فريد شوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حلمي عبد الباقى أغنية "وداع" بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وقد غناها سابقا في فيلم "زمن الجدعان" بطولة الراحل فريد شوقى وصدر عام 1991، ولاقت الأغنية إشادات كبيرة .

وكان حلمى عبد الباقى قد دعم الفنان مصطفى كامل فى السباق الانتخابى بنقابة المهن الموسيقية، وقال لـ"الخليج 365" إنه يدعم مصطفى كامل بقوة لأنه يرى بقناعته وخبرته في هذا المجال أنه هو الأنسب وهو رجل هذه المرحلة، بخلاف العلاقة الطيبة والصداقة القديمة التي تربطهما سويًا منذ زمن طويل.

وأضاف حلمى عبد الباقى: أنجح أعمالى الغنائية، مثل"ذكريات ومع السلامة ونورت أيامى وعشان خاطرى" كانت من تأليف مصطفى كامل، بالإضافة إلى سيرته الطيبة التي يحكى عنها دائما موظفو النقابة وأعضاؤها كل وقت.