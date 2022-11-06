شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد إيما ستون الـ34.. ما لا تعرفه عن نجمة La La Land والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ 6 من نوفمبر مع عيد ميلاد ايما ستون التي تحفل بجماهيرية عريضة بسبب نجوميتها الكبيرة التي اكتسبتها من خلال مسيرة حافلة نالت عنها جوائز عديدة، رغم سنها الصغير إذ أنها لم تتخطِ عامها الـ34 فحسب، ورغم ذلك حققت نجاحًا كبيرًا بأعمال عديدة مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نتعرض لها.



ايما ستون

ولدت إيما ستون فى الـ 6 نوفمبر عام 1988 فى مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا، اسمها الحقيقى ميلى جان، وعمل والدها مقاولا، وأمها كانت ربة منزل وهى سويدية الأصل ومن مشاهير برج العقرب.

كانت عضوة فى مسرح الشباب والمسرح الإقليمى فى مدينة فينيكس، ومثلت بعض المسرحيات منها "ذيل عيد الميلاد" و"سندريلا" و"الحذق" و"أليس فى بلاد العجائب"، وفقًا لما ذكره موقع إنترنت موفى داتا بيز.

قدمت إيما ستون أدواراً بارزة أيضاً على الشاشة الصغيرة أبرزها Drive، Malcolm in the Middle، 30 Rock،وقامت ببطولة كل من The Amazing Spider-Man وZombieland وMovie 43 وبفضل تلك الأعمال الفنية المميزة أصبحت إيما ستون المفضلة لدى الكثيرين.

فازت بجائزة الأوسكار عن دورها فى فيلم لالالاند La La Land التى حققت به نجاحاً كبيراً، سواء على مستوى الايرادات أو النقاد ممن أثنوا عليها.