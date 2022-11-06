شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يحتفل بانطلاق قمة المناخ: مصر اليوم عاصمة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، بانطلاق قمة المناخ COP 27، من شرم الشيخ، اليوم الأحد، وقال فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "‏‎مؤتمر المناخ، مصر اليوم عاصمة العالم، حفظها الله ورعاها".

وتسلمت مصر، اليوم الأحد، رسميًا رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( CPO27) المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.



تدوينه نبيل الحلفاوى عبر تويتر

وتسلم وزير الخارجية سامح شكرى رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ من رئيس (كوب 26) الدكتور ألوك شارما.

وتستضيف مصر مؤتمر المناخ (كوب 27 ) خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.