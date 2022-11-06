أثناء تكريمها في دبي.. بلقيس فتحي تهنئ مصر بمؤتمر المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كرمت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي مساء أمس في الدورة السادسة من مهرجان ضيافة بدبي عن أفضل ألبوم غنائي.

وصعدت بلقيس على خشبة المسرح بغناء "مزاجنجي" وهي آخر أغنياتها التي أصدرتها منذ شهر باللهجة المصرية، وبعد صعودها على المسرح وجهت كلمة للحاضرين بأنها سعيدة بتكريم نتج عن مجهود كبير وعمل طوال الوقت لإنتاج موسيقى جديدة.

كما وجهت بلقيس الشكر لجمهورها الداعم الأول لها في مسيرتها الفنية، وقالت بلقيس أثناء كلمتها إنها تسعد بالعلاقات الوطيدة الجميلة التى تجمع بين البلدين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإحتفالهم مؤخراً بمرور 50 عاماً على العلاقات الودية الطيبة التى تجمع بين الشعبين.

وأضافت: أريد أن أوجه التهنئة لمصر لأنني أعلم أنها تحتضن العالم من خلال انطلاق مؤتمر المناخ وأتمنى التوفيق لمصر وأيضاً أتمنى لبلدي الإمارات التى تستضيف العام المقبل 2023 مؤتمر المناخ وأنا داعمة لهم وأتمنى أن أوحد العرب دائماً في موسيقاي وفني بشكل عام .

وشهد الحفل أيضاً تكريم الفنان أحمد فتحي والد بلقيس، التي حرصت أن تسلم له الجائزة بنفسها وقالت أثناء صعوده على خشبة المسرح: شجرتي التي لن تدبل ولن تموت، بين كل خط اتخط من وجهة عشنا نعيماً أنا وإخواتي وأنا سعيدة أنني أحمل اسم أحمد فتحي الذي ترك في حياتي بصمة أعتقد أنها واضحة في فني وملامحي، وكل رنة من عرب صوتي تشبه رنات عود والدي .