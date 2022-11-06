فن ومشاهير

أحدث ظهور لـ جومانا مراد والجمهور يعلق (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها ومتابعيها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت جومانا في الصور بإطلالة أنيقة من داخل سيارتها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "جمال الوش، دخيل هالوش الحلو، ما شاء الله، أجمل واحدة بسوريا، بعشقك، ربنا يسعد صباحك، فدوة لعيونك، بحبك، ما أجملك، ملكة قلبي، منورة يا جوجو، أحبك جدا، يسعدك، عسولة يا جومانا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "زي القمر"، بطولة إلهام شاهين، ليلى علوي، نهال عنبر، سارة الشامي، حنان سليمان، تأليف شهيرة سلام، إخراج حسين علي.

كما تشارك جومانا مراد في أفلام: "ع الزيرو، يوم 13".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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