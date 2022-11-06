صورة تجمع ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة تثير تساؤل الجمهور بشأن عودتهما دون إعلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع "عرب وود"، صورة تجمع الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عبر موقع "إنستجرام"، خلال تواجدهما في أحد المطاعم.

وعلق الحساب الرسمي على الصورة: "اللغز الذي حير الناس هو إمكانية عودة ياسمين صبري لزوجها أحمد أبو هشيمة بلا إعلان رسمي وقد زادت الشكوك بشأن العودة بعد رصد جلسة لهما بأحد المطاعم دون التأكد من التاريخ الفعلي لها فيما ياسمين تلتزم الصمت حول هذا الموضوع".

وأثارت الصورة من جديد تساؤلات جمهور ياسمين صبري بشأن عودتها لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة دون الإعلان بشكل رسمي.

وكانت ترددت أنباء في الشهور الماضية الأخيرة حول عودة الفنانة ياسمين صبري لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بعد انفصالهما.

كانت البداية في أغسطس الماضي، بعد أن نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بأحد المطاعم المطلة على البحر.

وفي نفس التوقيت نشر زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورًا له من نفس المكان، التي ظهرت فيه ياسمين صبري.

وأشار البعض إلى أن الثنائي في الصور يظهران بنفس المكان، ودل على ذلك لون ونوع الطاولة والأباجورة والمقاعد الظاهرة في إطلالة "ياسمين صبري وأبو هشيمة"، بالإضافة إلى أن "ياسمين" ظهر أمامها سكينتين، وظهر أمام "أبو هشيمة" شوكتين.

يذكر أن ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، واستمر زواجهما عامين قبل الكشف عن انفصالهما في مايو الماضي.

وفي يونيو، تحدث أبو هشيمة، عن انفصاله من ياسمين صبري لأول مرة، وقال خلال في برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية": "كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين صبري، حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها خاصة إن فيه طرف تاني فيها، إحنا في عصر السوشيال ميديا.. ياسمين إنسانة محترمة جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض في رمضان 2020.