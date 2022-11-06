"نصي الثاني".. هنا الزاهد تهنئ أحمد فهمي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة هنا الزاهد زوجها الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاده، اليوم 6 نوفمبر الجاري.

ونشرت هنا صورة مجمعة لعدة صور تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت هنا على الصورة: "نصي الثاني، كل سنة وأنت طيب يا كل شئ".

الفنان أحمد فهمي كان قد أعلن انتهاء تصوير أحدث أفلامه "مستر إكس"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، أمير شاهين، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسني، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبري فواز، وآخرين، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبدالوهاب وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.