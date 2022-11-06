سحر رامي: "معرفش طلعوا عليا ليه إني اتحجبت ومتعرضش عليا مشاهد بها قبلات"(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تحدثت الفنانة سحر رامي عن معايير قبولها أو رفضها لتأدية مشاهد القبلات أو تجسيد بعض الأدوار الجريئة في الأعمال الفنية، كما نفت ارتدائها الحجاب، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "كلام الناس" على شاشة فضائية "إم بي سي مصر".

قالت سحر رامي: "أنا طبيعية، عادية يعني، لو في أدوار مش هتناسبني، مش هعملها، بس مش بحط فيها أسباب دينية، أو أخلاقية، وأي حد يعمل أي حاجة، هو حر في اختياره، معنديش حكم على حد، وأنا عمري ما عملت موقف من ده، فطلعوا عليا ليه تحجبت معرفش؟".

وأضافت: "مفيش حاجة اسمها حاطة قائمة ممنوعات فيه أدوار تناسبني أقدر أعملها، وفيه أدوار متناسبنيش مقدرش أعملها، يعني معرفش أعملها كأداء وفن، ملهاش علاقة بحاجة شروط أو لا، أنا عايزه أعمل أدوار كويسة، تناسبني شكلا وموضوعا، لما حد يشوفها يقول الدور حلو، أو عملته كويس، لايق عليها أو مش لايق عليها، بالنسبة للملابس برضه لازم ألبس اللي يناسبني ويناسب الشخصية، ممكن أبقى عامله دور بنت بسيطة وألبس أوفر هو ده اللي قصدي عليه في التناسب، مش قصدي طويل ولا قصير ولا مفتوح، أنا طلعت في فيلم راقصة شرقية، طبعا كنت لابس لبس الشخصية، لا مبتذلة ولا مقفلة أو غلط، القبلات متعرضش عليا الحقيقة أعمال فيها مشاهد زي دي، متحطتش في الموقف، فمقدرش أقول".

يذكر أن الفنانة سحر رامي شاركت في مسلسل "رحيم" عام 2018، بطولة الفنان ياسر جلال ومحمد رياض ونور اللبنانية وطارق عبدالعزيز وغيرهم، تأليف محمد إسماعيل أمين، إخراج محمد سلامة.